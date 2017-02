Guardiola elogia Gabriel Jesus: "Na área, tem algo especial"

Moral

A excelente atuação de Gabriel Jesus neste domingo, com dois gols que garantiram a vitória do Manchester City sobre o Swansea por 2 a 1, rendeu mais uma vez elogios do técnico Pep Guardiola. Em entrevista coletiva, o comandante fez questão de ressaltar a qualidade do brasileiro na hora da finalização.



— Jesus voltou a fazer muitas coisas, com e sem a bola. Estamos encantados com o que ele tem feito até agora. Estávamos perto de não vencer, mas acho que o resultado foi merecido pelos 90 minutos. A diferença entre os dois tempos foi muito grande — disse Guardiola, acrescentando:



— Jesus me disse que nunca está cansado, que está sempre em forma, que se recupera rapidamente porque tem 19 anos. Mas há muitos jogadores nessa idade que são fisicamente fortes e alguns que não são. Esse garoto, na área, tem algo especial — complementou.



Leia mais:

Manchester United passa fácil pelo Leicester e coloca atual campeão em situação difícil no Inglês

Sevilla empata com Villarreal e cede vice-liderança ao Barça

Líder do Campeonato Inglês, Chelsea goleia o Arsenal



Em quatro jogos pelo Manchester City, Gabriel Jesus atuou em três como titular, duas delas na Premier League. O atacante já marcou três gols pelo seu novo clube. Guardiola falou ainda sobre Sergio Agüero, que ainda não atuou desde o princípio com o brasileiro.

— Não tem sido fácil para Sergio. Resolvi ficar com os três na frente (Jesus, Sané e Sterling) porque eles jogaram muito bem contra Palace e West Ham. Aguero vai jogar um monte de jogos. Ele vai jogar com Gabriel, sem Gabriel, mas hoje eu fiquei com os mesmos três no ataque — explicou.



*LANCEPRESS