Com gols de brasileiros, PSG goleia o Olympique de Marselha

5 a 1

O PSG conseguiu mais uma vitória no Campeonato Francês. Atuando fora de casa, diante do Olympique de Marselha, a equipe parisiense não tomou conhecimento e goleou os rivais por 5 a 1, em jogo do encerramento da 27ª rodada da competição nacional.



Com o resultado, o PSG chegou aos 59 pontos e segue na perseguição ao líder Monaco, que soma 62. Já o time de Marselha manteve-se no meio da tabela, na sétima posição, com 39.



Leia mais:

Real Madrid busca virada fora de casa e retoma liderança do Espanhol

Com pintura nova, Toro Rosso é a última apresentar carro para 2017

Cruzeiro derrota Bolívar e conquista o tetracampeonato Sul-Americano



O PSG iniciou arrasador. Logo aos seis minutos, Marquinhos abriu o placar no Stade Vélodrome, em Marselha. O defensor recebeu a bola do também brasileiro Thiago Silva e testou firme para o fundo do gol.



A equipe da casa até esboçou uma reação com Payet, mas encontrou a defesa do PSG bem postada. Precisando sair para buscar o empate, o Marselha acabou oferecendo espaços e apelando para um jogo mais violento, com muitas faltas. Os visitantes, por outro lado, souberam aproveitar o nervosismo do rival e, com tranquilidade, logo chegou ao segundo gol com Cavani, aos 16 minutos.



No retorno do intervalo, a equipe comandada por Unai Emery marcou mais três vezes. Logo aos cinco minutos, Lucas deu continuidade à goleada, que foi completada com gols de Julian Draxler e Matuidi.



Na sequência do Francês, o Lyon abre a rodada na sexta-feira, dia 3 de março, diante do Bordeaux, às 16h45, fora de casa. Já o PSG volta a campo um dia depois, às 13h, contra o Nancy, no Parque dos Príncipes, em Paris.



Leia outras notícias sobre futebol internacional

*LANCEPRESS