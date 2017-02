Real Madrid busca virada fora de casa e retoma liderança do Espanhol

3 a 2

Após a derrota para o Valencia no meio da semana, o Real Madrid levou a campo força máxima para enfrentar o Villarreal no El Madrigal. No entanto, neste domingo, a equipe merengue, que contou com o retorno do trio BBC, precisou reagir e buscar a virada por 3 a 2, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Real retomou a liderança da competição, indo a 55 pontos. Já o Villarreal estacionou na sexta colocação, com 39 somados.

Leia mais:

Manchester United vence Southampton e conquista Copa da Liga

Hoffenheim arranca empate fora de casa no fim do jogo contra o Schalke

Harry Kane dá show e Tottenham goleia Stoke no Inglês



Desde novembro sem iniciarem uma parida juntos, o trio BBC foi titular, mas não apresentou ao torcedor madrilenho uma grande atuação. Nos primeiros minutos, o Real até conseguiu chegar com perigo nas jogadas criadas por Cristiano Ronaldo e Benzema, porém, depois da marca dos 15, o Villarreal equilibrou e passou a incomodar. A equipe do submarino amarelo chegou bem pelos lados dos campos, mas pecou no último passe.

Na volta do intervalo, os donos da casa trataram de abrir o placar. Logo aos cinco minutos, Manu Trigueros recebeu de Castillejo e finalizou de pé direito no canto do gol defendido por Keylor Navas. Foi o quarto gol do camisa 14 no Campeonato Espanhol. Logo na sequência, Bakambu ampliou a vantagem para o Villarreal.

Precisando mudar a postura de sua equipe, Zidane colocou Isco na vaga de Casemiro. A substituição deixou o Real Madrid mais incisivo e a equipe merengue conseguiu diminuir com Gareth Bale.

Empolgado com o gol, o Real partiu para cima e ganhou um pênalti. Na entrada da área, Kross chutou para a meta, mas a bola rebateu na mão de Bruno Soriano. O árbitro entendeu o toque como intencional e, na cobrança, Cristiano Ronaldo deixou tudo igual no Estádio de la Cerámica. Com o acerto, o português chegou ao 16º gol na competição.

Já no fim da partida, Morata, que veio do banco no lugar de Benzema, virou para o Real Madrid e decretou o placar de 3 a 2 para os merengues.

Na sequência do Espanhol, na próxima quarta-feira, o Real Madrid enfrenta o Las Palmas, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Já o Villarreal joga diante do Osasuna um pouco mais cedo, às 15h30 (de Brasília), no Estádio El Sadar.

Leia outras notícias sobre futebol internacional

*LANCEPRESS