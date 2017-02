Com grande atuação de Nainggolan, Roma vence clássico diante da Inter 

Campeonato Italiano

A Inter de Milão recebeu a Roma neste domingo, mas decepcionou o torcedor que compareceu ao Giuseppe Meazza. Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe da casa sofreu o revés por 3 a 1, e perdeu a chance de chegar ao grupo dos quatro primeiros colocados na tabela de classificação.

Com o placar, a Inter manteve 48 pontos, estacionando na sexta colocação, enquanto a Roma, segunda colocada, com 59, segue na perseguição à líder Juventus, que soma 66.

A partida iniciou com um ritmo bastante forte, principalmente no meio-campo. As duas equipes optaram por utilizar a marcação pressão, que não permitiu o troque de passes por um tempo mais longo.

Em um dos raros lances em que a defesa não conseguiu ter compactação, Nainggolan aproveitou para arriscar. O belga recebeu a bola pelo flanco esquerdo, puxou para o pé direito e, fora da área, fuzilou para o gol, abrindo o placar. Na sequência, João Mário tentou a resposta imediata, mas a bola foi desviada para a linha de fundo.

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais aberto. Nainggolan puxou contra-ataque do campo de defesa, se aproximou da grande área e, de novo, encheu o pé para ampliar o marcador. A Inter ainda tentou reagir e chegou a diminuir com Icardi. A ação, no entanto, foi tarde, e a Roma voltou a ser eficiente já nos minutos finais com Perotti, de cobrança de pênalti.

Na sequência do Italiano, no sábado, dia 4, a Roma recebe o Napoli, às 11h (de Brasília). A Inter, por sua vez, enfrenta o Cagliari, um dia depois, às 11h (de Brasília), no Estádio Sant'Elia, em Cagliari.

