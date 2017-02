Em jogo faltoso, Porto segura vitória fora de casa diante do Boavista

Campeonato Português

O Porto segue vencendo no Campeonato Português. Neste domingo, no clássico contra o Boavista, os Dragões venceram os rivais por 1 a 0, em jogo válido pela pela 23ª rodada da competição nacional, e chegaram a 56 pontos na tabela. Com o placar, a equipe do Porto diminuiu para apenas um ponto a diferença do líder Benfica, que soma 57. Já o Boavista segue no meio da tabela, na nona colocação, com 29 pontos.

Durante o primeiro tempo, o Porto teve inúmeras chances e poderia até ter conseguido uma vantagem maior. Aos sete minutos, Soares aproveitou o cruzamento rasteiro e, no centro da área, só completou para o fundo da rede, colocando o time visitante à frente do marcador.

Brahimi e Corona, muito participativos, tentaram ampliar, mas o goleiro Vagner teve grande atuação e impediu que sua equipe fosse para o intervalo com uma diferença ainda maior.

Na volta ao gramado para os 45 minutos complementares, a partida esquentou e o árbitro passou a controlar os jogadores mais alterados com cartões amarelos. Ao todo, foram sete cartões para os donos da casa e seis para os visitantes, sendo um deles vermelho para Maxi Pereira, que teve de voltar mais cedo para o vestiário. Apesar de jogar com um a menos, os Dragões conseguiram segurar a vantagem até o apito final.

Na sequência do Português, no sábado, dia 4 de março, o Porto recebe o Nacional de Funchal, às 15h15 (de Brasília). Já o Boavista volta a campo um dia antes, na sexta-feira, às 17h30 (de Brasília), quando enfrenta o Moreirense, fora de casa.

