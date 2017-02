Fabricio Neis e Feijão perdem na primeira rodada do Brasil Open

Tênis

A segunda-feira não foi nada boa para os gaúchos no Brasil Open. Após as derrotas de Guilherme Clezar e Orlando Luz, na chave de simples, foi a vez de Fabricio Neis ser eliminado, nas duplas. Jogando ao lado de João Souza, o Feijão, o porto-alegrense foi superado por 7/5, 4/6 e 10/6 pelos argentinos Facundo Bagnis e Guillermo Duran.



Com a vitória sobre a dupla do gaúcho, que é número 104 do mundo na modalidade, os argentinos enfrentarão agora Julio Peralta e Horacio Zeballos — cabeças de chave número 2 do torneio.



O Rio Grande do Sul ainda tem um representante no Brasil Open: o caxiense Marcelo Demoliner (67 do mundo, nas duplas), que joga ao lado do neozelandês Marcus Daniell, irá encarar na primeira rodada Dusan Lajovic e Eduardo Russi Assumpção. Demoliner e Daniell formam a parceria cabeça de chave número 4 do torneio.

