Fiorentina leva virada e é eliminada na Itália; Lyon faz 7 a 1 em casa 

Liga Europa

Após uma vitória por 1 a 0 na Alemanha, a Fiorentina chegou a abrir 2 a 0 na Itália, mas levou uma virada incrível nesta quinta-feira e acabou perdendo para o Borussia Mönchendgladbach por 4 a 2.

Com isso, o time alemão avança às oitavas de final da Liga Europa, deixando os italianos pelo caminho. O adversário da próxima fase será definido por sorteio.

Leia mais

Bastia perde um ponto por insultos racistas a Balotelli

Sindicato defende árbitro de Corinthians x Palmeiras: "Ele foi de metrô à Arena"

Apenas nove meses após título inglês, Ranieri é demitido do Leicester



Kalinic, aos 15 minutos de jogo, e Borja Valero, aos 28, deram a vantagem inicial para a Viola. O Gladbach conseguiu diminuir antes do intervalo, com Stindl. No segundo tempo, Stindl marcou aos 3 e aos 10 minutos, e Christensen completou a virada.

Lyon faz 7 a 1

Se no primeiro jogo o Lyon já goleou o AZ Alkmaar por 4 a 1 fora de casa, nesta quinta-feira, os franceses não tomaram conhecimento dos adversários e fizeram 7 a 1 em casa. Com isso, o placar agregado ficou em 11 a 2. Os gols do confronto foram marcados por Fekir, três vezes, Cornet, Darder, Aouar e Diakhaby, uma vez cada. O atacante Levi Garcia descontou.

* Lancepress