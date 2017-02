J. Malucelli perde 16 pontos no Estadual por escalação de jogador irregular

Problemão

O J. Malucelli perdeu 16 pontos pela utilização irregular do atacante Getterson no Campeonato Paranaense. O atleta jogou as três primeiras rodadas sem estar com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O julgamento ocorreu na noite desta terça-feira no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná.

Getterson foi emprestado em setembro do ano passado para o futebol dos Estados Unidos. Ele retornou de empréstimo no dia 30 de dezembro, mas só teve o nome publicado no BID no dia 6 de fevereiro. No entanto, ele já havia atuado pelo J. Malucelli contra o Cascavel, Foz do Iguaçu e Cianorte.

Por isso, o clube foi denunciado pela Federação Paranaense de Futebol e corria o risco de perder 16 pontos (os sete conquistados e os nove disputados). O fato foi confirmado no julgamento desta terça-feira, com quatro votos favoráveis a condenação e apenas um para a absolvição. Além disso, o J. Malucelli recebeu uma multa de R$ 30 mil. Como o julgamento ocorreu em primeira instância, a tendência é do J. Malucelli recorrer da decisão.

Getterson havia chamado a atenção do futebol brasileiro no ano passado. Após se destacar no Paranaense pelo próprio J. Malucelli, o atacante foi contratado pelo São Paulo. No entanto, o clube desistiu da negociação após descobrir antigas publicações do jogador no Twitter, em que ele se dizia torcedor do Corinthians e fazia piadas com o tricolor paulista. Getterson acabou negociado com o futebol dos Estados Unidos para o segundo semestre.

*LANCEPRESS