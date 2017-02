Leicester vence Liverpool no primeiro jogo após demissão de Ranieri

Reação

O King Power Stadium viveu uma noite diferente nesta segunda-feira. Após a demissão de Claudio Ranieri, o Leicester, comandado pelo interino Craig Shakespeare, voltou a vencer no Campeonato Inglês. Com gols de Vardy e Drinkwater, os atuais campeões fizeram 3 a 1 no Liverpool, resultado que os tirou da zona do rebaixamento. Com o placar, o Liverpool desperdiçou a chance de voltar ao G-4 e segue em quinto, com 49 pontos, fora da zona de classificação à Champions League. O Leicester, por sua vez, foi à 15ª posição, somando 24.

Atuando em casa, a pressão para vencer sua primeira partida no ano de 2017 era grande. No primeiro jogo sem Ranieri, demitido na semana passada, o Leicester precisava do triunfo para se afastar da zona do rebaixamento. E o resultado foi positivo. O primeiro gol saiu exatamente da forma como o atual campeão inglês construiu sua identidade na última temporada.

Aos 28min , Albrighton interceptou um passe no meio de campo e lançou para Jamie Vardy. O artilheiro dos Foxes recebeu pelo lado direito do campo, venceu a defesa do Liverpool na corrida e teve tranquilidade para levantar a cabeça, observar o posicionamento de Mignolet e chutar rasteiro no canto do gol. O camisa 9 não marcava no Campeonato Inglês desde o dia 10 de dezembro.

O segundo do Leicester foi um golaço. Depois de cobrança de escanteio, o Liverpool afastou mal e a bola sobrou para Drinkwater, que, fora da área, encheu o pé para ampliar para os donos da casa.

Na volta do intervalo, o Liverpool parecia um pouco melhor. Philippe Coutinho, Roberto Firmino e Sadio Mané, apagados no primeiro tempo, conseguiram elaborar algumas jogadas que ofereceram perigo ao Leicester. No entanto, a noite era do Leicester, que voltou a ampliar com mais um gol de Vardy. Fuchs recebeu na esquerda, deu um bonito corte em Lallana e fez o cruzamento. Inspirado, Vardy subiu no segundo andar pra desviar e marcar o seu segundo gol na partida. Coutinho ainda conseguiu diminuir, chutando no canto direito de Schmeichel, mas a reação acabou parando por ai.

Apesar da vitória, os torcedores do Leicester não deixaram de lembrar de seu ex-treinador. Com máscaras e faixas em homenagem a Claudio Ranieri, a torcida ainda cantou o nome do italiano durante boa parte do confronto. Na sequência do Inglês, o Leicester enfrenta o Hull City, no próximo sábado, às 12h, novamente no King Power Stadium, enquanto o Liverpool enfrenta o Arsenal, às 14h30min também no sábado, em Anfield.

