Montillo tem lesão confirmada e pode desfalcar o Botafogo contra Olimpia 

Ausência importante

O Botafogo pode ter um desfalque importante diante do Olimpia, na próxima quarta-feira, no Defensores del Chaco, em duelo pela Copa Libertadores. O exame de imagem realizado na manhã desta sexta-feira constatou uma lesão na panturrilha direita de Montillo, o que gera preocupação nos alvinegros.

Nesta semana, o argentino conviveu com dores na mesma perna, mas na região da coxa. O camisa 7, no entanto, esteve em campo no primeiro jogo diante dos paraguaios, porém, teve que sair ao sentir a nova lesão. O departamento médico do Botafogo alimenta esperanças e aposta em tratamento intensivo nos próximos dias para deixá-lo em condições.

Leia mais

Líder Monaco empata com Bastia e vê sombra do PSG no Francês

Chelsea decidirá futuro de Diego Costa no fim da temporada

Scholes relembra frustração após United não conseguir contratar Ronaldinho



Por outro lado, Jair Ventura pode ter à disposição Bruno Silva. O volante teve dores musculares, mas não teve lesão constatada. Outro que tem presença incerta na "decisão" é Gatito Fernández: o goleiro se recupera de um problema no músculo adutor da coxa direita. A baixa confirmada é o lateral-direito Jonas, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Antes do compromisso decisivo na Copa Libertadores, o Glorioso volta a campo neste domingo, diante do Boavista, às 17h, pelo Campeonato Carioca.

* Lancepress