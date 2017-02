Presidente da Uefa descarta possibilidade de Super Liga europeia

Sem chance

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, descartou a possibilidade de uma Super Liga europeia, nesta quinta-feira, em Roma.

— A Super Liga não é uma opção para a Uefa. O sonho de classificação para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa tem que ser possível para todos. Estou certo que os clubes pensam igual a mim — explicou Ceferin, em visita à Federação Italiana.

O projeto de uma liga fechada, a Super Liga, renasce de tempos em tempos desde os anos 2000.



— No passado existiam vários mal entendidos e a comunicação era complicada entre a Uefa e alguns clubes. Mas as competições precisam estar à disposição de todos. Se escutaram alguém falar dessa ideia, perguntem se é alguém com capacidade de decisão nesse tema — disse o dirigente.

*AFP