Sem acordo com a TV, dupla Atletiba inova e transmite clássico no Youtube

Principal clássico do Paraná, o Atletiba deste domingo, às 17h, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, traz uma ação inédita: os clubes vão transmitir o duelo através de seus canais no Youtube.

Sem acordo com a Rede Paranaense de Comunicação (RPC), filiada da Rede Globo, que ofereceu valores considerados baixos, Atlético-PR e Coritiba receberam contatos e propostas para o jogo ser exibido pela internet. No ano passado, a dupla recebeu R$ 2,2 milhões da TV pelo Estadual, enquanto que a oferta deste ano foi de R$ 1,5 para cada um.

Após as tratativas iniciais ficarem estagnadas, o acordo evoluiu nos últimos dias e foi fechado para o confronto do final de semana. A questão financeira foi alinhada com o Youtube, que fez uma parceria com as equipes e não cobrará o streaming. Assim, o custo caiu consideravelmente. Uma produção padrão da TV, atualmente, sai por aproximadamente R$ 40 mil.

A transmissão contará com narrador, comentaristas e repórteres dos dois lados, além de câmeras espalhadas pelo campo e estádio. Os canais "coritibaoficial", com 21.041 inscritos, e "tvcap atleticopr", com 18.711 seguidores, farão a cobertura ao vivo. A tendência é que a visualização seja aberta ao público, não se restringindo apenas a sócios.

A ação, de certa forma, é inovadora no futebol brasileiro. Outros jogos de categorias de base ou amistosos, sem ser profissionais, já foram transmitidos pela internet. Um jogo válido por uma competição oficial, com os times principais, não.

O Furacão vai com o time reserva para o clássico devido ao duelo da terceira fase da Copa Libertadores, na quarta-feira, contra o Deportivo Capiatá-PAR, fora de casa. A equipe rubro-negra ainda não venceu no Estadual. Já o Coxa, quinto colocado, colocará os titulares.

