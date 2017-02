Volante Jucilei avisa torcida do São Paulo que já está a caminho

Mais um reforço

No mesmo dia em que o Atlético-MG anunciou a saída de Lucas Pratto e a proximidade de um acerto do argentino com o São Paulo, outro jogador ficou mais perto do Tricolor. Em transmissão ao vivo no Instagram, o volante Jucilei avisou que viaja nesta quinta-feira para a capital paulista, onde deve fazer exames médicos na sexta e, enfim, assinar com o time do Morumbi.

– Partiu, São Paulo! Daqui a pouco estou em Sampa. Partiu, aeroporto! – falou o atleta de 28 anos, em transmissão ao vivo feita em sua casa na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Jucilei será emprestado aos tricolores por uma temporada, cedido pelo Shandong Luneng (CHN). As negociações, no entanto, já se arrastam há quase um mês. Em 19 de janeiro, quando o São Paulo estreou na Florida Cup contra o River Plate (ARG), um acordo já era dado como certo pelos empresários do volante. Os chineses, no entanto, não tiveram pressa para concluir as tratativas.

A ideia do São Paulo é resolver as pendências das contratações de Jucilei e Pratto até sábado, para poder apresentá-los no Morumbi à torcida no domingo – na segunda rodada do Campeonato Paulista, a equipe de Rogério Ceni encara a Ponte Preta e mais de 30 mil ingressos foram vendidos. Antes da dupla, o Tricolor já havia contratado Sidão, Cícero, Wellington Nem e Neilton.

