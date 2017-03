Adílson faz o primeiro treino pelo Atlético-MG

Em Minas Gerais

A presença de uma cara nova marcou a reapresentação do Atlético-MG após a goleada por 4 a 0 sobre o Tupi. Em atividade realizada nesta quarta-feira, o técnico Roger Machado teve pela primeira vez à sua disposição o volante Adílson, que foi repatriado do Terek Grozny.



O jogador de 30 anos participou normalmente da atividade de bola parada comandada pelo treinador do Galo. Depois, no coletivo feito entre os reservas e a equipe júnior, Adílson procurou ser o elo entre a defesa e o ataque.

Além de desarmes, o volante chamou atenção por um chapéu sobre um adversário. Outra presença foi a do zagueiro Erazo.



Poupado na partida do Campeonato Mineiro, Léo Silva treinou em separado do restante do grupo. Recuperando-se de lesão no ombro direito, o goleiro Victor fez uma atividade leve na Cidade do Galo.



*LANCEPRESS