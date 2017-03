Gabiru estreia, Tupi reage e empata com São Luiz na Divisão de Acesso

2 a 2

Adriano Gabiru estreou pelo Tupi nesta quarta-feira, no clássico regional com o São Luiz pela Divisão de Acesso. Em Crissiumal, noroeste gaúcho, a equipe da casa saiu atrás do placar e chegou a levar dois gols, mas buscou o empate em 2 a 2 depois do ingresso do ídolo colorado.

Gabiru entrou aos 12 minutos do segundo tempo. Ele foi chamado pelo técnico Leco no exato momento em que o São Luiz marcava seu segundo gol, com Tiago Silva. No primeiro, Léo Mineiro havia aberto o placar. O autor do gol que deu o título mundial do Inter substituiu o lateral-esquerdo Ruan.

Depois de sua entrada, o Tupi, que já tinha criado três chances claras, reagiu. O volante Paim acertou um belo chute de fora da área e descontou. Na pressão, Giliardi cobrou escanteio e Léo Mineiro fez, contra, o gol que valeu o empate da equipe da casa.

Usando a camisa 16, a mesma que o consagrou em 2006, Gabiru teve uma atuação discreta, com passes curtos e algumas tentativas de lançamento que não foram aproveitadas. Sua melhor jogada foi um passe em profundidade para Cleberson cruzar, mas ninguém apareceu para concluir.

— Foi uma boa estreia, estávamos atrás, buscamos o empate e quase viramos. Tenho certeza que ainda vamos melhorar e crescer no campeonato — analisou Gabiru, que foi aplaudido pelos cerca de 400 torcedores que estiveram no Estádio Rubro-Negro em uma tarde de dia de semana que teve sol, chuva e calor superior a 30 graus.

No domingo, o Tupi enfrentará o Esportivo em Bento Gonçalves, na quarta rodada da Divisão de Acesso.

