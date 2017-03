Barcelona bate Valencia e volta a vencer no Espanhol

4 a 2

Em partida agitada e com duas "leis do ex", o Barcelona venceu o Valencia por 4 a 2 no Camp Nou e voltou a conquistar um bom resultado no Campeonato Espanhol depois da derrota para o Deportivo La Coruña. Os gols da partida foram marcados por Suárez, Messi, duas vezes, e André Gomes. Mangala e Munir descontaram.

Mesmo o Barça tendo a bola no pé, foram os visitantes que conseguiram abrir o placar. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Mangala subiu entre Rakitic e Busquets e mandou de cabeça para o fundo da rede.

Leia mais:

Porto empata com Setúbal em casa e segue em segundo

Tottenham vence Southampton e garante décima vitória consecutiva em casa

Com golaço de Griezmann, Atlético de Madrid supera o Sevilla no Espanhol



Não demorou muito para os donos da casa responderem. Mesmo com um adversário jogando mais compacto, Suárez foi matador. Neymar bateu lateral da esquerda e o uruguaio aproveitou um vacilo da defesa para marcar e deixar tudo igual.

Aos 43 minutos, Lionel Messi deu ótimo passe para Suárez, que arrancou e foi puxado por Mangala quando ia ficando cara a cara com o goleiro Diego Alves. O zagueiro acabou expulso e o juiz assinalou a penalidade. Messi foi para a cobrança e virou a partida.

Não parou por aí. No lance seguinte a "lei do ex" agiu mais uma vez. Rakitic deu bobeira e viu Gayá receber belo lançamento nas suas costas. O espanhol entrou na área e rolou para Munir, que vinha livre e tocou na saída de Ter Stegen para fazer 2 a 2.

O segundo tempo voltou no mesmo ritmo acelerado do primeiro. Aos sete minutos, Messi recebeu a bola no pé direito e chutou forte, passando por Diego Alves e fazendo 3 a 2.

No entanto, o Valencia acabou sentindo o jogador expulso e não conseguiu manter a mesma pressão. Por isso, precisou se esforçar para segurar as investidas do Barça e evitar um placar maior.

Com assistência de Neymar, André Gomes, ex-Valencia, que entrou aos 28 minutos, deixou o seu aos 43 minutos, fechando o placar em 4 a 2. Este foi seu primeiro gol com a camisa catalã no Espanhol.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, após a Data Fifa, o Barcelona encara o Granada fora de casa. A partida acontece no domingo, dia 2, às 15h45min (de Brasília). Já o Valencia enfrenta o Deportivo La Coruña, no mesmo dia, às 13h30min.

Leia outras notícias sobre futebol internacional

*LANCEPRESS