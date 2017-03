Brasil começa com 100% de aproveitamento no Sul-Americano de Vôlei de Praia na Argentina

Na beira do rio

O Brasil começou a terceira etapa do Circuito Sul-Americano 2017 com 100% de aproveitamento. Foram quatro vitórias em quatro jogos nos duelos disputados na tarde desta sexta-feira, em Rosário, na Argentina. Oscar/Hevaldo (RJ/CE) e Val/Ângela disputaram dois jogos cada e lideram seus grupos, buscando manter o Brasil na liderança do ranking geral.

Diferente das demais paradas, em que cada país pode ter até duas duplas em cada naipe (com exceção de convites), a etapa argentina permite apenas uma dupla de cada nação. São dois grupos de quatro times em cada naipe, com os primeiros colocados indo direto à semifinal. Segundos e terceiros disputam uma rodada a mais, de quartas de final.



Oscar e Hevaldo (RJ/CE) começaram o dia com vitória por 2 sets a 1 (21/17, 18/21, 15/10) sobre os colombianos Juan Paternina e Diego Corredor. No segundo duelo do dia, triunfaram sobre os peruanos Romay/Falcone por 2 sets a 0 (21/11, 21/14).



A parceria brasileira volta às areias neste sábado (11.03), pela última partida da fase de grupos, decidindo o primeiro lugar contra os primos chilenos Marco e Esteban Grimalt. A dupla que disputou os Jogos Rio 2016 também somam duas vitórias.



O domínio também foi visto no naipe feminino, com as vitórias de Val e Ângela (RJ/DF). Elas estrearam superando as peruanas Angie e Misell Serna por 2 sets a 0 (21/11, 21/11), e horas depois, as uruguaias Fortunati e Bausero, também por sets diretos, com parciais de 21/11 e 21/10. A decisão do primeiro lugar do grupo será contra as paraguaias Erika e Michelle, também com duas vitórias na mesma chave.



Além da partida da fase de grupos, neste sábado também ocorrem jogos das quartas de final. Semifinais e finais ficam reservadas para o próximo domingo (12.03).



O Brasil lidera o ranking em ambos os naipes nesta temporada. Com dois ouros, é o primeiro colocado no feminino com 400 pontos, seguido do Paraguai, que tem 340. Já entre os homens o país divide a primeira posição com o Chile - ambos com 360.



O ranking do Circuito Sul-Americano é feito apenas para os países, contando a pontuação da dupla mais bem colocada em cada parada. Os campeões de cada torneio somam 200 pontos, o vice, 180, o terceiro colocado, 160, reduzindo 20 pontos em cada posição seguinte.



