Com direito a provocações, atletas se encaram antes do UFC Fortaleza 

MMA

Aconteceu na noite desta sexta-feira a pesagem do UFC Fortaleza que é aberta aos fãs. Depois de conferirem os pesos de suas respectivas categorias pela manhã, os astros do show participaram das encaradas promocionais diante do público presente no Centro de Formação Olímpica e receberam o carinho dos fãs. Além da presença de astros como Vitor Belfort, Maurício Shogun e Bethe Correia, que levantaram a torcida, o evento teve como destaque a encarada tensa entre Francisco Massaranduba e Kevin Lee, que chegou a ofender a torcida brasileira.



Primeiros brasileiros a subirem à balança diante do público, Paulo Borrachinha, Rony Jason e Francisco Massaranduba foram ovacionados. Os gritos de apoio alternavam com a pressão e o famoso "uh, vai morrer" do público tupiniquim, lançado a cada aparição de um lutador estrangeiro. Kevin Lee, rival de Massaranduba, respondeu a provocação brasileira mostrando o dedo do meio e fazendo graça. Na encarada com o brasileiro, clima quente. Os dois tiveram de ser separados pelos oficiais do UFC.

Outra encarada tensa aconteceu entre Alex Oliveira e Tim Means. Os dois fazem revanche neste sábado. A partir dali, as lutas do card principal tiveram um tom de respeito mútuo entre os seus protagonistas.



Kelvin Gastelum e Gian Villante, foram fortemente vaiados, enquanto Mauricio Shogun e Vitor Belfort receberam o carinho do público em suas aparições. As encaradas finais foram tranquilas e sem provocações.

UFC Fortaleza



Card preliminar, a partir de 21h:

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Kevin Lee

Peso-meio-médio: Serginho Moraes x Davi Ramos

Peso-galo: Rani Yahya x Joe Soto

Peso-leve: Michel Trator x Josh Burkman

Peso-pena: Rony Jason x Jeremy Kennedy

Peso-médio: Garreth McLellan x Paulo Borrachinha

Card principal, a partir da meia-noite:

Peso-médio: Vitor Belfort x Kelvin Gastelum

Peso-meio-pesado: Maurício Shogun x Gian Villante

Peso-leve: Edson Barboza x Beneil Dariush

Peso-mosca: Jussier Formiga x Ray Borg

Peso-galo: Bethe Correia x Marion Reneau

Peso-meio-médio: Alex Cowboy x Tim Means

*LANCEPRESS