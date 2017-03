Com gol de Diego Costa, Espanha goleia Israel pelas Eliminatórias europeias

Futebol internacional

A Espanha não teve problemas para despachar Israel, em Gijón, nesta sexta-feira, pela quinta rodada das Eliminatórias europeias para Copa do Mundo de 2018. A Fúria fez 4 a 1, com gols de David Silva, Vitolo, Diego Costa e Isco. Refaelov descontou. Destaque também para Thiago Alcântara, que deu duas assistências e acertou uma bola no travessão.



Agora, a Espanha tem 13 pontos, na liderança do Grupo G das Eliminatórias. A Itália também tem a mesma pontuação, mas perde no saldo de gols: 17 a 9. Israel segue com nove, seguida pela Albânia com seis. A Macedônia tem três, contra zero de Liechstenstein.

A primeira chance do jogo foi justamente com uma bomba do meia Thiago Alcântara, que balançou a trave de Marciano. Mas não demorou muito para a Espanha abrir o placar. Jordi Alba achou muito bem David Silva na área. O meia dominou e bateu entre as pernas do goleiro. Foi o 29º gol do apoiador do Manchester City pela seleção, igualando-se a Hierro como o maior goleador da Fúria de um jogador que não atua no ataque.



A seleção espanhola seguiu em cima, pressionando Israel, que vez por outra aparecia dando trabalho à defesa. Mas no fim do primeiro tempo, a Fúria ampliou com Vitolo, que recebeu de Thiago Alcântara e bateu fraco, mas venceu o goleiro, que falhou.



O time de Julen Lopetegui foi matador na volta do intervalo. Após perder um gol sozinho, Diego Costa aproveitou cobrança de escanteio de Thiago para fazer o terceiro. Logo depois, David Silva acertou o poste de Marciano.



Os espanhóis passaram a cadenciar o duelo, mas acabou levando um gol. Em cobrança de falta, Gershon cabeceou na trave do goleiro De Gea, mas Refaelov acertou uma bomba no rebote para fazer o primeiro dos visitantes.



Mas o suspiro de reação de Israel parou por aí. Com o controle total da partida, a Espanha transformou a vitória em goleada. Isco roubou a bola e deixou para Diego Costa. O centroavante avançou com a bola, tocou para Aspas que acionou o meia do Real Madrid, que ajeitou e tocou no canto do goleiro.



