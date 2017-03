Com ótima atuação, Federer derrota Nadal em Indian Wells

Tênis

E só deu Roger Federer na noite desta quarta-feira em Indian Wells, na Califórnia. Com uma atuação espetacular o suíço número 10 do mundo deu uma aula no espanhol sexto do mundo para garantir vaga nas quartas de final do Masters 1000.



O natural da Basileia precisou de 1h08min para marcar 6/2 e 6/3 em seu maior rival e carimbar vaga para enfrentar o australiano Nick Kyrgios, 16º, que superou Novak Djokovic, vice-líder, por 6/4 e 7/6 (7/3).



Federer emplaca pela primeira vez sua terceira vitória seguida sobre Nadal no confronto direto, 13ª em 36 jogos onde Rafa ainda lidera com folga com 23 triunfos.



O suíço vinha do triunfo antológico na final do Australian Open onde levantou seu 18º Grand Slam ganhando batalha em cinco sets. Foi também o primeiro encontro nas oitavas entre os dois desde o primeiro jogo em Miami, em 2004.



Foram 26 bolas vencedoras de Roger contra 10 de Rafa sendo 76% de aproveitamento em pontos com o primeiro saque e 75% com o segundo para Federer que jogou muito firme na direita, na esquerda, no saque. Nadal, muito atrás nas devoluções, pouco pôde fazer, foi pressionado a todo momento, tomou duas quebras no primeiro, uma no primeiro game, outra cedo logo no segundo e uma no fim com um winner espetacular no backhand na devolução.



