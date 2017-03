Com um a menos, Besiktas goleia Olympiacos e avança na Liga Europa

4 a 1

Melhor durante toda partida, o Besiktas venceu o Olympiacos por 4 a 1 na Vodafone Arena e garantiu a classificação para as quartas de final da Liga Europa. O primeiro confronto entre as equipes, realizado na Grécia, havia sido 1 a 1.



Besiktas pressionou desde o início e conseguiu sair na frente logo aos dez minutos. Talisca cruzou da direita na cabeça de Aboubakar, que subiu livre dentro da área e abriu o placar na Turquia.



Com o jogo bastante controlado, aos 22, Quaresma deu passe rastreiro da direita e Babel dominou, completou para o gol e contou com um vacilo do goleiro Leali para marcar o segundo dos donos da casa.



Mesmo quase sem chegar, o Olympiacos conseguiu fazer seu gol em sua primeira chegada. Aos 30, Cenk Tosun recebeu cruzamento da esquerda, chutou de voleio para o gol e contou com desvio no meio do caminho para marcar. Aboubakar ainda foi expulso direto aos 39 minutos.



Mesmo com um a menos, aos 29 minutos do segundo tempo, Babel ganhou a bola, bateu de primeira e contou com mais uma falha de Leali para sacramentar a classificação. Os turcos não tinham a bola nos pés, mas eram melhores na partida e foram objetivos. Com assistência de Talisca, Tosun ainda fechou a goleada aos 37.