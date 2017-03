Croácia vence e dispara no Grupo I das Eliminatórias da Europa

Rússia 2018

A Croácia segue líder com folga no Grupo I das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018. A equipe contou com gol de Kalinic para bater a Ucrânia por 1 a 0 e segue invicta.



Agora, a Croácia tem 13 pontos contra dez da Islândia, que superou Kosovo por 2 a 1, fora de casa, e assumiu a vice-liderança. A Ucrânia estacionou nos oito, na terceira colocação, mesma pontuação da Turquia, que derrotou a Finlândia e está em quarto. Finlandeses (1) e Kosovo (1) fecham a chave.



Jogando em casa, a Croácia garantiu a vitoria com gol de Kalinic. O atacante da Fiorentina recebeu de calcanhar de Rakitic, girou e chutou bonito para marcar.



*ZHESPORTES