Cruzeiro usará numeração para expor dados da violência contra a mulher no Brasil

O Cruzeiro fará uma homenagem criativa ao Dia Internacional da Mulher nesta quarta-feira. O clube usará a numeração das camisetas para fazer uma referência aos dados da violência contra a mulher no Brasil.

Os dados foram colhidos pela ONG Azminas e estampadas nas camisetas que serão usadas no jogo contra o Murici, pela terceira fase da Copa do Brasil.

— O Cruzeiro Esporte Clube tem participado de diversas campanhas contra qualquer tipo de preconceito. Em pleno século 21, não é tolerável ver as mulheres sofrerem atos de violência e discriminação. Com esta ação, nos juntamos todos que combatem as desigualdades contra pessoas do sexo feminino. Esse é um dos papeis sociais que os clubes de grandes torcidas precisam sempre estar desenvolvendo — explicou Gilvan de Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro.



O jogo desta quarta-feira será no Estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici, em Alagoas.