Djokovic compra apartamento por R$ 28 milhões em Miami

Novak Djokovic, número dois do mundo e ausente do Masters 1000 de Miami, na Flórida, comprou um apartamento de três quartos no empreendimento Eighty Seven Park ao norte de Miami Beach. O condomínio futurístico começará a ser construído em 2018.

O sérvio, que alegou lesão no cotovelo para ficar fora do torneio, gastou US$ 8,9 milhões, quase R$ 28 mi do apartamento de luxo que é projetado pelo italiano Renzo Piano.

Piano foi o responsável pelo Centro Georges Pompidou, dem Paris, e o Whitney Museum, de Nova York.

A previsão é que o apartamento fique pronto em 2020.