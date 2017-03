Dono do Patriots diz que Tom Brady pretende jogar "mais seis ou sete anos"

Futuro

A carreira de Tom Brady vai entrar em sua 18ª temporada em 2017. Mas parece ainda estar longe do fim. Nesta segunda-feira, em entrevista durante a reunião dos donos da NFL, o proprietário do New England Patriots, Robert Kraft, disse que o quarterback ainda não pensa em parar de jogar.

— Há dois ou três dias, ele (Brady) me assegurou que pretende jogar mais seis ou sete anos no nível que ele tem jogado. Não há ninguém mais feliz do que eu e nossa torcida — disse Kraft.



Brady, que completará 40 anos em agosto, tem contrato com o Patriots até 2019 — mas as partes já analisam uma possível extensão do vínculo.

Se jogar mesmo mais sete anos, Tom Brady entraria em campo com 47 anos e se tornaria o quarterback mais velho da história da NFL. Até hoje, os mais velhos foram Steve DeBerg, Warren Moon e Vinny Testaverde, que estiveram em elencos da liga com 44 anos.

Enquanto isso, o Patriots estuda o que fazer com o reserva imediato. Draftado em 2014, Jimmy Garoppolo vai para o seu último ano de contrato e não deve renovar para seguir na reserva de Brady. Por isso, é possível que ele seja trocado. O time também tem no elenco Jacoby Brissett, draftado em 2016 e com contrato até 2019, assim como Brady.

Desde que assumiu a titularidade do Patriots, em 2001, Tom Brady só perdeu jogos em duas ocasiões. Ele ficou fora de 15 partidas na temporada 2008 com uma ruptura de ligamento cruzado anterior no joelho — na ocasião, foi substituído por Matt Cassel — e os quatro jogos no início da temporada 2016 pela suspensão por conta do caso Deflategate — foram dois jogos para Garoppolo e, depois de sua lesão, outros dois para Brissett.



