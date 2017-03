NFL aprova a realocação do Raiders para Las Vegas

Adeus, Oakland

Novo estádio do Raiders custará US$ 1,9 bilhão e terá capacidade para 65 mil torcedores Foto: Raiders / Divulgação / Divulgação

Pela segunda vez em menos de 40 anos, o Raiders deixará a cidade de Oakland. Em votação realizada nesta segunda-feira, em Phoenix, os donos das franquias da NFL aprovaram a realocação do time para Las Vegas — cidade que terá uma equipe da NFL pela primeira vez na história logo depois de ter assegurado o Vegas Golden Knights, da NHL, que estreará na liga de hóquei em 2017. A votação teve 31 dos 32 votos favoráveis à mudança — apenas o Miami Dolphins foi contrário.

O Raiders viveu um impasse na última década em longas negociações com Oakland para a construção de um novo estádio. O time joga desde que retornou à cidade, em 1995, no antigo Oakland Coliseum — é o único estádio da NFL que ainda é dividido com uma franquia da MLB, o Oakland Athletics.

A cidade de Oakland chegou a apresentar projetos, mas nenhum foi considerado financeiramente viável pelo Raiders e pela NFL. Ano passado, a franquia chegou a entrar com uma aplicação para se mudar para Los Angeles em um projeto conjunto com o Chargers. No entanto, a liga aprovou a mudança do Rams de St. Louis e deixou o Chargers com a prioridade de realocação, que foi exercida no início deste ano. Com isso, o Raiders precisou buscar outro mercado.

Desde que fez o pedido de mudança para Las Vegas, o Raiders chegou a viver um impasse. O empresário Sheldon Adelson desistiu de fazer o investimento previsto, mas a franquia conseguiu reverter o problema com o apoio do Bank of America, que bancará US$ 650 milhões para a construção do novo estádio.

Do valor restante para as obras, o estado de Nevada aprovou o pagamento de US$ 750 milhões — dinheiro público obtido por meio do aumento nos impostos sobre a rede hoteleira —, enquanto o Raiders vai bancar US$ 500 milhões. Além disso, o Raiders pagará à NFL um valor entre US$ 325 milhões e US$ 350 milhões como taxa de realocação.

Esta é a terceira mudança de uma franquia da NFL nos últimos dois anos — antes, já haviam sido confirmadas as idas de Rams e Chargers para Los Angeles.

Como o novo estádio em Las Vegas ficará pronto apenas em 2020, o Raiders ainda pretende jogar em Oakland pelas próximas duas temporadas. Em 2019, no último ano antes da ida para a nova casa, a tendência é que o time mande os seus jogos no Sam Boyd Stadium — estádio da UNLV, que será reformado.

— O Raiders nasceu em Oakland, e Oakland sempre será parte do nosso DNA. Sabemos que alguns fãs estarão desapontados e até irritados, mas nós esperamos que eles não direcionem sua frustração para os jogadores, técnicos e comissão. Nós planejamos jogar no Coliseum em 2017 e 2018, e esperamos ficar lá como o Oakland Raiders até que o novo estádio abra. Nós amaríamos mais do que qualquer coisa trazer um título de volta à Bay Area — disse Mark Davis, dono da franquia.



Esta é a terceira mudança do Raiders, mas a franquia saíra do estado da Califórnia pela primeira vez em sua história. O time jogou em Oakland desde sua fundação, em 1960, até 1981. Em 1982, o antigo dono Al Davis ganhou um processo judicial contra a NFL para ter o direito de mover sua franquia para Los Angeles. A equipe ficou em LA até 1994 e, no ano seguinte, retornou para Oakland. Depois de 22 anos, o filho de Al, Mark Davis, é o responsável pela nova mudança.

