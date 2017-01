Raiders envia pedido de realocação para jogar em Las Vegas

Tentativa

O Raiders pode ser o terceiro time da NFL a mudar de cidade em dois anos. Depois de Rams e Chargers trocarem St. Louis e San Diego, respectivamente, por Los Angeles, a equipe de Oakland enviou uma aplicação à liga pedindo a realocação para Las Vegas.

A equipe do Raiders joga no antigo Oakland Alameda Coliseum e tenta há anos buscar apoio local para construir um novo estádio. Como todas as alternativas até hoje foram mal-sucedidas, o dono Mark Davis começou a buscar opções em outros mercados.

Inicialmente, a ideia do Raiders era jogar em Los Angeles — havia um projeto conjunto com o Chargers. Mas a proposta foi rejeitada pelos donos da NFL, que preferiram o plano do Rams. Com isso, Mark Davis passou a negociar com representantes de Las Vegas.

O novo estádio do Raiders é estimado em US$ 1,9 bilhão. A franquia investirá US$ 500 milhões — além da taxa paga à NFL em caso de realocação a ser determinada. O restante do valor será dividido entre investidores locais (US$ 650 milhões) e dinheiro público que será obtido através do aumento de impostos na rede hoteleira local (US$ 750 milhões).

Para que a mudança do Raiders para Las Vegas seja aprovada, é necessário ter o aval de 24 dos 32 donos das franquias da NFL. A tendência é que a votação ocorra em março.

Se a realocação for aceita, não se sabe exatamente quando a mudança ocorrerá. Até que o estádio fique pronto, o Raiders precisaria de uma sede temporária. E o principal estádio da região é o Sam Boyd Stadium, que tem uma estrutura limitada e espaço para 40 mil torcedores. A franquia poderia seguir por alguns anos em Oakland (alternativa mais provável) ou fazer jogos em outra cidade — como San Antonio, no Texas, ou Santa Clara, no atual estádio do San Francisco 49ers.

