Saints demonstra interesse no retorno de Manziel à NFL

De olho

Johnny Manziel ficou apenas dois anos no Cleveland Browns antes de ser engolido pelos problemas extracampo. Confusões, festas e o alegado vício em álcool fizeram com que a escolha de primeira rodada no draft de 2014 ficasse fora da NFL em 2016.

Depois de um ano longe do futebol americano profissional, o jogador está disposto a voltar. E, segundo o jornalista Ian Rapoport, da NFL Network, o New Orleans Saints aparece como um potencial interessado.

FA QB Johnny Manziel has kept a low-profile as he trains for a return. #Saints coach Sean Payton appears to have taken an interest in him. — Ian Rapoport (@RapSheet) March 23, 2017

Leia mais:

Conheça os quatro melhores quarterbacks do draft da NFL

Big Ben indica que vai seguir jogando em 2017

Oakland Raiders tenta tirar Marshawn Lynch da aposentadoria

Manziel tem treinado de maneira individual para manter a forma. Durante a semana do Super Bowl, o jogador se reuniu com Sean Payton, técnico do Saints, que teria gostado do nível da conversa.

O camisa 2 foi um dos melhores quarterbacks no nível universitário, quando atuou por Texas A&M e chegou a ganhar o Heisman Trophy — prêmio dado ao melhor jogador universitário da temporada.

No Browns, contudo, Manziel não conseguiu repetir o sucesso dentro de campo que justificasse a personalidade difícil. Ele apareceu em 15 jogos — oito como titular —, com um aproveitamento de 57% de passes completos, 1.675 jardas, sete touchdowns e sete interceptações, além de 259 jardas e um touchdown terrestre.

No Saints, Manziel seria apenas reserva de Drew Brees — mas o veterano tem 38 anos, e o time já pode iniciar a busca por um sucessor. Neste momento, além de Brees, o elenco de New Orleans tem os quarterbacks Luke McCown e Garrett Grayson.

*ZHESPORTES