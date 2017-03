Djokovic jogará pela Sérvia contra a Espanha na Copa Davis

Presença confirmada

Duas baixas importantes foram confirmadas para duelos de quartas de final de Copa Davis, que acontecem entre os dias 7 e 9 de abril pelo Grupo Mundial. Rafael Nadal vai desfalcar a Espanha contra a Sérvia, em Belgrado, sobre o piso duro e coberto. Além disso, Andy Murray não enfrenta a França pela Grã-Bretanha.

A Espanha terá Pablo Carreno Busta como principal atração com Albert Ramos, Marc Lopez e Marcel Granollers.

Leia mais:

Federer domina Del Potro e vai às oitavas em Miami

Nadal sobre milésima partida: "Escutei que teria carreira curta"

Bellucci perde no detalhe para gigante Isner na 2ª rodada em Miami

Novak Djokovic, que não jogou Miami por lesão no cotovelo, lidera a Sérvia que terá Viktor Troicki, Dusan Lajovic e o capitão Nenad Zimonjic na equipe.

Os britânicos terão o desfalque de Andy Murray, número 1 do mundo, no saibro coberto de Rouen, na França, e vão com Kyle Edmund, Dan Evans, Jamie Murray e Dominic Inglot.

A França está desfalcada de Richard Gasquet (apendicite), Gael Monfils (brigado com o capitão Yannick Noah) e Jo Tsonga. Por isso, os franceses terão Luas Pouille, Gilles Simon, Pierre Herbert e Nicolas Mahut.