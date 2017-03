Falcao se reencontra com Caballero nas oitavas da Liga dos Campeões

Duelo na área

Colombiano Radamel Falcao é a esperança de classificação do Monaco às quartas da Champions

Foto: VALERY HACHE / AFP

O colombiano Radamel Falcao vai voltar e se encontrar com o goleiro Willy Caballero, que defendeu um pênalti do atacante em um dos momentos chave da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Monaco e Manchester City, vencida pelos ingleses por 5 a 3.

O jogo será disputado no Estádio Louis II, no Principado, às 16h45min desta quarta-feira.

O arqueiro salvou os Citizens e reviveu as esperanças dos donos da casa, que estavam sendo dominados pelos franceses. Falcao se redimiu marcando um dos gols da equipe, mas Caballero saiu vencedor no duelo com o camisa 9.



O desempenho no confronto no Estádio Etihad deu pontos para o argentino na briga sul-americana com o chileno Claudio Bravo pela posição.

Argentino Willy Caballero ganhou a preferência de Pep Guardiola na disputa com Bravo pela camisa 1 do Manchester City Foto: Paul ELLIS / AFP

O treinador espanhol Pep Guardiola barrou Bravo desde janeiro, mas antes de cada partida nunca se sabe quem vai começar como titular. Caballero respondeu bem à pressão e sofreu apenas um gol nas últimas cinco partidas da Premier League.

Mas Falcao está do outro lado e parece ter renascido esta temporada, depois de dois anos sem brilho no Chelsea e no Manchester United.

O centroavante saiu do banco na partida contra o Bordeaux, no sábado, e em apenas meia hora deu assistência para o Kylian Mbappé. Logo depois, o colombiano sofreu uma pancada no quadril e era dúvida para a partida decisiva, mas já se recuperou e vai para o jogo.

Com a suspensão do polonês Kamil Glik, o brasileiro Jemerson e o italiano Andrea Raggi vão dividir a função de conter os avanços do argentino Sergio Agüero. O confronto vai simular um pequeno duelo entre Brasil e Argentina.

Jemerson não participou da primeira partida por suspensão e vai disputar um dos jogos mais importantes da carreira, com a responsabilidade de parar Aguero.

O argentino marcou seis dos 14 gols que a equipe anotou desde a partida contra o Bournemouth, quando o brasileiro Gabriel Jesus se lesionou. Jesus iniciou sua passagem nos Citizens de maneira meteórica e roubou a vaga do argentino, mas passou por operação e vai desfalcar o time por até três meses.

*AFP