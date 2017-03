Hummels diz que o comportamento dos torcedores alemães piorou

Hostilidades nas arquibancadas

O zagueiro do Bayern de Munique Mats Hummels afirmou que o comportamento dos torcedores alemães piorou, depois do caso do treinador italiano Carlo Ancelotti levar uma cusparada em Berlim.

— Em geral, o comportamento em relação aos jogadores se tornou cada vez mais desrespeitoso nos últimos 10 anos — disse o jogador para a revista esportiva Bild.

Leia mais:

Benzema pode voltar a ser convocado para a seleção francesa

Após oito jogos, Ganso volta a ser relacionado por Sampaoli

Em protesto, Napoli pode entrar com reservas diante da Juventus

O zagueiro acrescentou:



— Os torcedores têm cada vez menos vergonha de insultarem os jogadores. Muitos torcedores projetam suas frustrações nos jogadores e nos treinadores e são abusivos. Isso vira insulto ou até cuspe.

Ancelotti levou uma cusparada na partida dos bávaros contra o Hertha Berlim, na capital alemã, quando se dirigia ao vestiário depois do empate.

*AFP

te.

*AFP