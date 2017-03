Invicto, Cruzeiro recebe o Montes Claros pela Superliga

Vôlei

Há 11 dias, o Sada Cruzeiro levou a melhor sobre o Montes Claros Vôlei pelo Campeonato Sul-Americano de Clubes masculino. Nesta quinta-feira, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez, pela Superliga, em partida atrasada da oitava rodada do returno, justamente por causa da competição sul-americana. O duelo será no ginásio do Riacho, em Contagem, casa do time cruzeirense, às 21h55, com transmissão ao vivo da RedeTV.

Os outros cinco jogos da oitava rodada já foram realizados, com vitórias do Funvic Taubaté, Bento Vôlei/Isabela, Minas Tênis Clube, Lebes/Gedore/Canoas e Sesi-SP. Sada e Montes Claros ficaram de fora por estarem na disputa do Sul-Americano, onde os cruzeirenses se sagraram tetracampeões.

No único jogo da noite, o time da casa tem como objetivo conseguir mais uma vitória e manter a invencibilidade e a liderança na tabela da Superliga. Com 53 pontos, o Sada Cruzeiro tem sete a mais do que o Sesi-SP, segundo colocado. Para conseguir mais três, o ponteiro Filipe, aniversariante desta quarta-feira, espera ver seu time aplicando tudo que vem sendo treinado.

– O Montes Claros é um time que já estamos acostumados a enfrentar desde o Campeonato Mineiro, Superliga, e agora jogamos no Sul-Americano. Há poucos dias, vencemos por 3 a 0, mas a equipe cresceu muito, evoluiu bastante nos últimos tempos, e é um time bem coeso, fechado. Vai ser um jogo difícil – afirmou Filipe.

Pelo lado do Montes Claros Vôlei, e meta é a mesma: vencer e somar três pontos na tabela de classificação. O time comandado em quadra pelo levantador gaúcho Murilo Radke é o quinto colocado, com 32 pontos.

– Enfrentamos o Sada Cruzeiro há alguns dias e todos sabem que eles têm uma equipe muito forte, com poder ofensivo muito grande. Quando estão bem no ataque e no saque, é um time difícil de sustentar. Então, temos de entrar em um ritmo bem alto para tentar segurar esse poder ofensivo deles – disse Radke.

