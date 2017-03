Lazio bate a Roma e abre vantagem na semifinal da Copa da Itália

Quase lá

A Lazio deu um passo importante para chegar à final da Copa da Itália. Nesta quarta-feira, a equipe bateu a rival Roma, no clássico da capital do país, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Milinkovic-Savic e Immobile. Agora, a Lazio pode perder até por um gol de diferença no jogo de volta, dia 4 de abril, que garante a vaga. A Roma terá que se superar e vencer por três de diferença. Na outra semifinal, a Juventus venceu o Napoli por 3 a 1, em Turim, na ida.

O clássico foi muito disputado desde o princípio. Os lances de gol não eram tão comuns, uma vez que a forte marcação, principalmente no meio de campo, impedia jogadas mais criativas. A primeira boa chance surgiu apenas aos 20 minutos da primeira etapa.

Alisson se virava como podia para segurar o ataque da Lazio. Mas o goleiro brasileiro não teve o que fazer quando Felipe Anderson deu belo drible pela esquerda, avançou dentro da área e rolou para trás. Milinkovic-Savic apareceu de carrinho para vencer o camisa 19. A Roma respondeu rápido, mas Dzeko perdeu boa chance.

Na segunda etapa, as oportunidades foram surgindo com maior frequência, com a Roma atrás da igualdade no marcador, e a Lazio disposta a liquidar a partida. Immobile, do lado azul, e Salah, pelos grenás, perderam boas chances. Quem acabou marcando foi a Lazio. Keita ganhou de Manolas pela direita, cruzou rasteiro e Immobile só teve o trabalho de tocar para o gol. O técnico Luciano Spalletti tentou sua última cartada e mandou Totti para o jogo, na vaga de Bruno Peres. Mas o capitão não teve muito tempo para mudar o andamento da partida.

