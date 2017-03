Leonardo Oliveira: Tite montou em seis meses uma Seleção de primeira

Opinião

Tite precisou de seis meses para mostrar o quanto estava errada a CBF em não convidá-lo para assumir a Seleção Brasileira depois do desastre do 7 a 1. Seis meses para tirar o Brasil do sexto lugar para a liderança das Eliminatórias e a classificação virtual à Copa da Rússia. E dizer que antes da Olimpíada, em agosto, havia receio de que, pela primeira vez, ficássemos de fora de um Mundial.

O que se viu em Montevidéu foi mais do que o expressivo 4 a 1. Ganhar do Uruguai no mítico Centenário tem valor de título. Mas Tite conseguiu mais do que isso. Sua Seleção ganhou com uma atuação de luxo, completa.

Pela primeira vez sob seu comando, a equipe saiu atrás. Mesmo diante de 65 mil pessoas e contra um rival de primeiro nível, soube reverter e mostrou, além de técnica, força mental de impressionar. Tite merece. Ele trabalhou e se preparou para isso.