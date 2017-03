Messi pede R$ 117 milhões por ano para renovar com o Barcelona

Pedida alta

A novela sobre a renovação de Messi no Barcelona segue com mais um capítulo. Nesta quarta-feira, o jornal As afirma que o astro pede um salário de 35 milhões de euros (R$ 117,5 milhões) por ano para estender o vínculo, que vai até junho de 2018. A ideia é que o novo contrato dure até 2022.

Vista como crucial, a situação é negociada pessoalmente pelo presidente Josep Maria Bartomeu com Jorge Messi, pai do camisa 10, visando evitar mal entendidos. Atualmente, o salário dele é de 24 milhões de euros (R$ 80,6 milhões) por temporada.

Bartomeu está otimista em um desfecho positivo na negociação, que já se arrasta por alguns meses. O presidente, aliás, estaria pensando em negociar alguns jogadores para ter melhores condições financeiras de renovar com Messi.