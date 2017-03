Nadal bate Fognini e agora busca título inédito em Miami

Na decisão

Em busca de um dos poucos títulos nos grandes torneios que ainda faltam em sua coleção, Rafael Nadal está na decisão do Masters 1000 de Miami. Na tarde desta sexta-feira, o espanhol venceu o italiano Fabio Fognini (40º do ranking) por 2 sets 0, parciais de 6/1 e 7/5, em uma hora e 29 minutos de confronto.

Número 7 do mundo, Nadal agora espera o vencedor do confronto entre o suíço Roger Federer (6º) e o australiano Nick Kyrgios (16º), que entram em quadra às 20h (horário de Brasília) desta sexta. A decisão está programada para começar às 14h de domingo.

Esta é a quinta final de Nadal em Miami — o espanhol foi vice-campeão do torneio da Flórida em 2005, 2008, 2011 e 2014. Finalista do Aberto da Austrália e do ATP 500 de Acapulco em 2017, o espanhol também tenta levantar o primeiro troféu da temporada e o 70º na carreira.

Além de Miami, o tenista de 30 anos ainda não conquistou os títulos do Masters 1000 de Paris e o ATP Finals, torneio de encerramento que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

O jogo

Fognini começou a partida em ritmo lento. O italiano até confirmou seu primeiro game no saque, mas foi quebrado nos dois serviços seguintes. Em apenas 26 minutos, Nadal fechou a parcial.

No segundo set, o italiano de 29 anos entrou no jogo, mesmo tendo o saque ameaçado logo no ínicio da parcial. Mas Fognini conseguiu salvou o break point, assim como outras quatro chances de quebra que Nadal teve no terceiro game. O jogo seguiu equilibrado até o 11º, quando o espanhol enfim conseguir quebrar o serviço do adversário.

Logo após o retorno, Fognini encarou um break e desta vez se saiu bem, começando o segundo set confirmando o serviço. No terceiro game foram mais quatro chances de quebra para Nadal, que não aproveitou uma sequer e o jogo se manteve parelho. Ele seguiu assim até o 11º game, quando o italiano teve uma recaída e acabou quebrado com um dupla falta.

Na sequência, o espanhol confirmou seu saque com tranquilidade para avançar à decisão. Foi a oitava vitória de Nadal em 11 confrontos contra Fognini.

