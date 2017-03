Neymar elogia equilíbrio do Campeonato Inglês e não descarta futuro no Reino Unido

Projeção

Neymar tem contrato com o Barcelona e já foi sondado recentemente pelo PSG. Mas o atacante brasileiro vê no Reino Unido um bom potencial destino para o futuro. Em entrevista ao jornal The Sun durante um evento de pôquer, o jogador elogiou o Campeonato Inglês.

— A Premier League é um campeonato que me anima. Eu gosto do estilo de jogo e das equipes. Quem sabe, algum dia, eu gostaria de jogar lá sim. Eu admiro Manchester United, Chelsea, Arsenal e Liverpool. Essas equipes estão sempre lá lutando. Você tem treinadores de alto nível como Mourinho e Guardiola. São treinadores com quem qualquer jogador gostaria de trabalhar — declarou.

Na Espanha, há um domínio quase absoluto de Barcelona e Real Madrid — que venceram 11 das últimas 12 edições do campeonato nacional. No mesmo período, o Inglês teve títulos de Chelsea, Manchester United, Manchester City e Leicester. Neymar ressaltou o equilíbrio da competição britânica.

— Na Premier League, você nunca sabe quem vai ganhar ou quem vai ser campeão, é sempre uma surpresa. O Leicester foi muito bem. Eles tiveram uma grande temporada no ano passado, foram campeões da Premier League e, portanto, precisamos respeitá-los se enfrentá-los em algum momento na Liga dos Campeões — completou.

Nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona enfrentará a Juventus, enquanto o Leicester pegará outro time espanhol, o Atlético de Madrid.