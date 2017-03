PSG vira pra cima do Lyon e segue a três pontos do Monaco

Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain superou o Lyon por 2 a 1, de virada, neste domingo, enquanto o líder Monaco venceu o Caen por 3 a 0 pela 30ª rodada do Campeonato Francês, com dois gols da jovem estrela Kylian Mbappé.

A oito partidas do fim do campeonato, o triunfo deixa o Monaco com 71 pontos, três a mais que o rival PSG e 7 a frente do Nice, que empatou no sábado com o Nantes (1-1).

O PSG quer manter vivo o sonho de conquistar o tetra-campeonato consecutivo, mas começou perdendo em casa com gol de Alexandre Lacazette, aos 6 minutos. Adrien Rabiot empatou aos 34 minutos e o alemão Julian Draxler virou ainda na primeira etapa, aos 40.

O Campeonato Francês virou prioridade da equipe comandada pelo espanhol Unai Emery, que foi eliminada de forma humilhante para o Barcelona, nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Monaco está em grande fase, nas quartas da competição continental e líder do Campeonato Francês. Outra vez quem chamou a responsabilidade da partida foi Mbappé, de 18 anos, em uma semana perfeita.

O atacante fez três gols na eliminatória da Liga dos Campeões, contra o Manchester City, e foi convocado pela primeira vez para a seleção francesa, na quinta-feira.

O prodígio abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, depois de receber lançamento do brasileiro Jemerson.

Na segunda etapa, o brasileiro Fabinho cobrou pênalti sofrido por Mbappé, aos 3 minutos, e ampliou o resultado. O lateral bateu sem chances para o goleiro, que nem se jogou para tentar fazer a defesa. Mbappé fechou a conta aos 36 minutos, completando cruzamento do português João Moutinho.

Agora o Monaco concentra as forças para a primeira decisão da temporada: a final da Copa da Liga, contra o PSG, dia 1 de abril.

Na outra partida de domingo, o Saint- Étienne conseguiu três pontos importantes e venceu o Dijon por 1 a 0, com gol de Jordan Veretout.

*AFP