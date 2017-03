Pai de Cavani revela aposta inusitada com o filho na infância

No prejuízo

No mundo do futebol, são comuns as apostas para ver quem marca mais gols, quem vencerá um determinado confronto, o goleiro com menos gols, etc.



Porém, uma revelação na última edição do programa Esporte Espetacular, exibido na Rede Globo no último domingo, demonstrou que nem sempre é uma boa ideia duvidar da capacidade de um atleta. Mesmo quando ainda criança.



Durante a reportagem produzida pela atração referente ao fato de que tanto Luis Suárez como Edinson Cavani nasceram na mesma cidade uruguaia (Salto), o pai de Cavani, Luis Cavani, contou o tipo de aposta que fazia constantemente com o seu filho, acrescentando em meio a risadas que, em uma certa partida, ele tomou um baita prejuízo:



— Eu costumava apostar com ele que, para cada gol que ele marcasse, eu pagaria a ele um cachorro-quente e refrigerante. O problema é que, em um jogo, ele acabou marcando sete gols. Chegou uma hora que eu virei para o técnico e disse: `Você não vai tirar ele de campo não? — revelou.



Para a sorte de Luis, certamente após a profissionalização de ¿El Matador¿ a aposta se desfez já que, se forem contabilizados todos os jogos feitos pelo atacante do Paris Saint-Germain como profissional, são 309 gols em 561 jogos disputados.



