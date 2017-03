Presidente da Chapecoense admite negociação com Emerson Sheik

Mercado

Contrariando a assessoria de imprensa da Chapecoense, que nega o interesse no atacante Emerson Sheik, o presidente do clube, Plínio David De Nês Filho, confirmou que o clube e o veterano de 38 anos já conversaram sobre um acerto.



— Eu não vou esconder de ninguém. O Emerson Sheik tem conversado, especialmente com o Departamento de Futebol, sobre a possibilidade de eventualmente participar em 2017 das cores do verde da nossa Chapecoense. Mas, não tem nada certo, não. Eu gosto de ser franco, sincero, não tem nada certo. Há uma intenção. Se concretizada, será bom para os dois — revelou o presidente em entrevista ao SporTV.



Um pouco mais cedo, o empresário do atleta, Reinaldo Pitta, afirmou que as partes conversam desde antes do Carnaval. De acordo com o agente do atacante, há chances de ele ir, sim, para o clube catarinense.



— Existem questões a serem tratadas entre as duas partes, mas temos conversas adiantadas com a Chapecoense. Hoje, existe a possibilidade de o Emerson vestir a camisa da Chapecoense — comentou, em entrevista ao UOL.



Emerson Sheik está sem clube desde dezembro, quando não renovou o seu contrato com o Flamengo. Também jogou por Fluminense e Corinthians, onde chegou a ter o seu nome ventilado para voltar nesta temporada. Também foi especulado no Atlético-PR.



