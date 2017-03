"Quando ouço o hino da Champions, me dói", afirma Simeone

A dor de um técnico

O técnico do Atlético de Madrid, o argentino Diego Simeone, afirmou que cada vez que ouve o hino da Liga dos Campeões, sofre pelas duas finais perdidas do torneio, mas que essa dor também lhe motiva para seguir buscando o título continental.

– Quando ouço o hino da Champions, me dói, mas a dor é nossa força para tentar novamente – declarou Simeone em entrevista à emissora espanhola Onda Cero, nesta terça-feira.

O técnico do Atlético chamou de "fracasso" a final da Liga dos Campeões do ano passado, em Milão, onde sua equipe perdeu nos pênalti para o Real Madrid 5-3 (1-1 no tempo regulamentar e prorrogação).

– Foi um fracasso, porque quando você sonha com algo e esse algo não vem, é um fracasso _ disse, insistindo que "tenho como objetivo ganhar a Champions e ainda não ganhei, isso me dói muito."

O técnico argentino admitiu que a segunda derrota na final da Champions, junto com as lesões de vários jogadores, colocaram muitas dúvidas em sua cabeça e fizeram da temporada 2015-16 a mais difícil desde que chegou ao Atlético, em 2011.



– Esta temporada foi a mais difícil de todas, desde que Sime (Vrslajko) se machucou, que perdemos meias como Augusto (Fernández) e Tiago (Mendes) para quase toda a temporada, que ficamos sem (Jan) Oblak durante os meses mais importantes da temporada, e tivemos que reinventar continuamente nosso jogo para seguir competindo – explicou.

