Real Madrid fica no empate com Las Palmas em casa e perde liderança do Espanhol

3 a 3

O Real Madrid foi pior em campo, mas se recuperou nos minutos finais e arrancou um empate em 3 a 3 contra o Las Palmas no Santiago Bernabéu. O resultado tira a equipe madrilenha da liderança do Campeonato Espanhol, com 56 pontos contra 57 do Barcelona — o time de Zinedine Zidane ainda tem um jogo a menos.

No primeiro tempo, os madrilenhos começaram dominando a partida e tomando a iniciativa. Carvajal, Isco e Bale foram os principais nomes da equipe. Do lado adversário, Jesé, ex-Real, deu trabalho aos donos da casa. O primeiro gol saiu aos sete minutos. Kovacic recebeu no meio e mandou uma ótima bola para Isco. O camisa 22 apenas dominou e colocou no canto do goleiro Javi Varas. Nem deu tempo de comemorar e o Las Palmas deixou tudo igual.

Aos nove, Tana recebeu na ponta da área, girou em cima de Sergio Ramos e chutou forte, colocando o marcador em 1 a 1. Morata ainda teve um gol anulado por impedimento aos dez minutos.

No segundo tempo, logo com um minuto, o clima esquentou. Bale deu um chute por trás em Vieira, e o árbitro marcou a falta. Porém, os dois se desentenderam e o galês, que já tinha um cartão amarelo, acabou expulso.

Aos nove minutos, Vieira aproveitou sobra e tentou chutar na área. No entanto, Sergio Ramos apareceu para tentar cortar, a bola bateu eu seu braço e o juiz assinalou pênalti duvidoso. Jonathan Viera foi para a cobrança e, apesar de desvio de Navas, virou para sua equipe. Pouco depois, aos 13, Boateng foi lançado na frente, ganhou na velocidade de Marcelo, tirou Navas do lance e só empurrou para o fundo da rede.

Aos 24, Morata teve mais um gol anulado, desta vez por impedimento de CR7. No entanto, aos 40 minutos, Cristiano Ronaldo fez cruzamento pela esquerda e a bola bateu no braço do defensor. O juiz deu o pênalti, o português foi para a cobrança e marcou, colocando 3 a 2 no placar. Aos 43, James Rodríguez cobrou escanteio na cabeça de Cristiano Ronaldo, que subiu para empatar o jogo.

*LANCEPRESS