Sorteio da chave de Indian Wells coloca Federer e Nadal como possíveis rivais nas oitavas de final

Foi sorteada, na noite desta terça-feira, a chave principal do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. E a expectativa é de grandes confrontos desde as primeiras rodadas da competição. A final do Australian Open, por exemplo, pode se repetir já nas oitavas.



Roger Federer e Rafael Nadal, respectivamente décimo e sexto do mundo, podem se cruzar na quarta rodada na Califórnia. Nadal estreia contra o argentino Guido Pella ou o espanhol Guillermo García-Lopez, enquanto Federer espera pelo francês Stephane Robert ou o israelense Dudi Sela.



Em seguida, Federer teria o sacador Kevin Anderson, e Nadal pode até encarar Thomaz Bellucci na terceira fase ou o espanhol Fernando Verdasco, que vem de final em Dubai. O brasileiro estreia contra o francês Pierre Herbert.



Quem vencer do possível Federer e Nadal pode ter Novak Djokovic nas quartas. O atual tricampeão do torneio estreia diante do português Gastão Elias ou o britânico Kyle Edmund e na terceira rodada teria o argentino Juan Martin Del Potro. Nas oitavas, teria Nick Kyrgios, seu algoz em Acapulco, ou o jovem talentoso Alexander Zverev, que pode se cruzar com Kyrgios na terceira fase.



Para a semi, Federer, Nadal ou Djokovic poderiam ter o japonês Kei Nishikori.



O brasileiro Thiago Monteiro, que faz sua estreia em Masters 1000, pega o eslovaco Martin Klizan, 66º, e se vencer desafia o campeão do Brasil Open, o uruguaio Pablo Cuevas.



