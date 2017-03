Uruguaio é tricampeão do Brasil Open após final conturbada 

Tênis

Depois de mais de um dia de atraso por conta de chuvas e uma segunda-feira conturbada com mais tempo ruim em São Paulo, finalmente saiu o campeão de simples do Brasil Open. O uruguaio Pablo Cuevas, vencedor das duas edições anteriores, levantou o caneco.

Após ter o jogo adiado no domingo com placar adverso de 6/7, 3/3, Cuevas virou para 6/7 (7/3) 6/4 e 6/4 após 2h59min de batalha no saibro do Esporte Clube Pinheiros para erguer seu sexto troféu na carreira. São quatro conquistas de simples somente no Brasil, onde ganhou o Rio Open do ano passado.

Pelo caneco, ele somará 250 pontos.

A final nesta segunda era para ter começado às 12h, mas só reiniciou às 18h por conta da forte e constante chuva, e ainda chegou a ser paralisada poucos games após o recomeço.

