Zverev dá presente de grego para Wawrinka nas oitavas em Miami 

No aniversário de 32 anos do suíço Stan Wawrinka, terceiro do mundo, quem ganhou o presente foi o alemão Alexander Zverev. O jovem de 19 anos, 20º do mundo, superou o suíço, favorito no duelo válido pelo Masters 1000 de Miami.



Zverev, que havia salvo três match-points para virar na rodada anterior contra o americano John Isner, marcou 4/6, 6/2 e 6/1 diante do dono de três Grand Slams após 1h44min de duração na quadra Grandstand, a segunda principal do Crandon Park, em Miami.

É o segundo encontro entre eles e a segunda vitória de Zverev sobre Stan. O alemão foi seu primeiro algoz em anos em finais de ATPs no torneio de São Petersburgo, na Rússia, ano passado.



Seu rival das quartas de final sai do duelo entre o australiano Nick Kyrgios, 16º, e o belga David Goffin.



