Juventus empata com Napoli e mantém liderança isolada do Campeonato Italiano

A Juventus empatou em 1 a 1 na visita ao Napoli, neste domingo na partida de encerramento da 30ª rodada do Campeonato Italiano, um resultado que mantém a equipe de Turim confortavelmente na liderança da Serie A.



O alemão Sami Khedira chegou a abrir o placar para a Juve logo aos sete minutos do primeiro tempo, mas o Napoli, que pressionou do início ao fim em busca da vitória, chegou ao empate aos 15 minutos do segundo tempo com o eslovaco Marek Hamsik.

Com o resultado, a Juventus se mantém na liderança isolada do Campeonato Italiano, agora com 74 pontos, contra 68 pontos da Roma, que no sábado venceu por 2 a 0 o Empoli.

O Napoli chegou aos 64 pontos. A Lazio fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões com 60 pontos, depois da vitória de sábado sobre o Sassuolo. O Atalanta, porém, aparece logo atrás com dois pontos a menos, depois de golear por 5 a 0 o Genoa.



