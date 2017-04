Mineirinho e Filipe se enfrentam nas quartas de final de Margaret River

Surfe

As semifinais de Margaret River (AUS) contarão com um surfista brasileiro. Na noite do último sábado, Filipe Toledo derrotou o atual campeão da etapa, o havaiano Sebastian Zietz, pela somatória de 15,43 (8,50 + 6.93) a 14,33 (8,00 + 6,33), e garantiu uma vaga nas semifinais.



– Depois de ter competido duas baterias num mar bem grande com toda aquela adrenalina, já poder usar uma pranchinha um pouco menor para fazer um surfe mais high-performance foi legal. Me deixou mais confiante e confortável pra poder agredir as ondas com manobras mais radicais. Quando vai chegando essas fases finais, você não tem mais o que perder, pois já tem garantido um bom resultado. Então tem que arriscar mesmo, porque a vontade é sempre estar passando as baterias pra chegar na final. Graças a Deus, está dando tudo certo, as pranchas estão boas, estou me sentindo bem e vamos pras cabeças – disse Filipe Toledo.

Filipinho agora terá mais um duelo brasileiro com Adriano de Souza em etapas do WCT. Será a sexta vez em baterias eliminatórias e o placar está em 3 a 2 para Mineirinho. As duas últimas foram em semifinais na temporada de 2015, quando Adriano conquistou o título mundial e venceu em Margaret River. Filipe começou aquele ano ganhando Gold Coast, depois de passar por Mineirinho. O troco veio com Adriano seguindo para a final contra Mick Fanning em Trestles.



O vencedor do tira-teima em Margaret River, vai disputar a segunda vaga na grande final com quem passar na bateria do sul-africano vice-campeão mundial, Jordy Smith, e do norte-americano Kolohe Andino. Na chave de cima, que apontará o primeiro finalista, Owen Wright defende a lycra amarela num confronto contra o australiano com Jack Freestone, e o atual campeão mundial John John Florence, do Havaí, enfrenta o taitiano Michel Bourez na segunda bateria.



Como as previsões mostram claramente que não haverá ondas na segunda-feira, a comissão técnica daLiga Mundial de Surfe já marcou a próxima chamada para as quartas de final masculinas e as semifinais femininas para a terça-feira, às 7h em Margaret River, 20h (horário de Brasília). O campeonato ainda tem prazo até o próximo domingo para ser encerrado.



