Sem time, Adrian Peterson visitará o Patriots nesta segunda-feira

Jogador mais valioso da temporada 2012 e sem time desde que deixou o Minnesota Vikings em março, o running back Adrian Peterson fará a sua primeira visita oficial a um time. Nesta segunda-feira, ele irá até as instalações do New England Patriots.

A visita não garante a assinatura de contrato, mas é um indicativo de que há um interesse mútuo e que as partes vão conversar sobre o futuro. Ele já visitou o Seattle Seahawks no mês passado.

O Patriots não renovou com LeGarrette Blount, que foi titular na temporada passada. Os corredores no elenco são James White, Dion Lewis, Rex Burkhead e D.J. Foster, além dos fullbacks James Develin e Glenn Gronkowski.



Adrian Peterson saiu do Vikings porque o time não exerceu a opção no contrato do corredor — ele receberia US$ 18 milhões. Durante a semana passada, a imprensa americana indicava que o veterano busca um contrato de US$ 10 milhões para voltar à NFL. No entanto, é pouco provável que o Patriots aceite pagar tanto pelo jogador de 32 anos.

