Nice vence Bordeaux e segue na briga por título francês

Futebol

O Nice se manteve na luta pelo título da Ligue 1, após derrotar neste domingo o Bordeaux por 2 a 1, no fechamento da 31ª rodada do Campeonato Francês. O Bordeaux chegou a abrir o placar com Gaetan Laborde, aos sete minutos, mas o Nice virou o jogo com gols do italiano Mario Balotelli, de pênalti , e Valentin Eysseric.



Com este resultado, o Nice chegou a 67 pontos, a um do PSG, segundo colocado, e a quatro do líder Monaco. Os dois primeiros colocados, porém, tem um jogo a menos, já que no sábado se enfrentaram na final da Copa da Liga francesa, com vitória parisiense (4-1).

Por outro lado, o Bordeaux se afastou do objetivo de disputar a próxima Liga Europa ao não aproveitar os tropeços dos rivais diretos Lyon e Olympique de Marselha.



*AFP