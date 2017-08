Coutinho não treina com o Liverpool, e rumores sobre saída aumentam

De olho no barça

Segundo o jornal espanhol Sport, o brasileiro Phillipe Coutinho não participou do treinamento do Liverpool desta quinta-feira e é dúvida para a partida contra o Watford, no próximo sábado, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O jogador alegou que está com dores nas costas, porém, crescem os rumores de que ele está de saída para o Barcelona.



A imprensa inglesa especula que a lesão seja apenas uma desculpa de Coutinho para pressionar o clube inglês a vendê-lo. O problema nas costas também tirou o brasileiro do amistoso contra o Athletic Bilbao, no último dia 5. Caso continue, ele ainda pode ser baixa no duelo frente ao Hoffenheim, pelos playoffs da Liga dos Campeões.

O técnico Jürgen Klopp é o maior defensor da permanência de Philippe Coutinho no Liverpool. Ele não abre mão do brasileiro, o melhor jogador do clube. Mas a pressão do Barcelona é intensa, principalmente após a saída de Neymar para o PSG.



